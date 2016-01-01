جامعة سوهاج: الاعتماد على التعليم عن بعد بنسبة كبيرة في المستقبل

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صورة الخبر: جامعة سوهاج
جامعة سوهاج


أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة سوهاج، إن خطة التعليم للعام الدراسي الجديد، هي تدريس المحاضرات ما بين المحاضرات المرئية والأونلاين، وتقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة.


كما أضاف "عبدالعزيز" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أنه من المتوقع مستقبلا أن تكتفي لها بالتعليم الإلكتروني بنسبة 70% إنما هناك بعض المواد التي تتطلب تواصل مع أستاذ المادة فلابد من أن تكون مرئية وتعقد يوم أو اثنين في الأسبوع.

وأشار إلى أن خطة التعليم عن بعد ستستمر في العام الدراسي الجديد وفي الوقت ذاته سيكون هناك سبل للتدريس وجهًا لوجه مع أعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تقسيم الدفعات لمجموعات حيث يتم تقسيم الدفعات لاربع مجموعات في الأسبوع.

وأوضح أنه سيتم أعطاء فرصة كبيرة للجامعات لتطوير المدرجات وتطوير البنية المعلوماتية في الجامعات وخاصة وأنها تعاني من تكدث مجموعات كبيرة من الطلاب في قاعات المحاضرات ، لذا سيعطي ذلك الفرصة لتحسين البيئة التعليمية والقدرات الإلكترونية للطلاب.

المصدر: elbalad

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