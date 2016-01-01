إدراج كلية الطب البيطري جامعة العريش ضمن رغبات مكتب التنسيق العام المقبل

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › إدراج كلية الطب البيطري جامعة العريش ضمن رغبات مكتب التنسيق العام المقبل

صورة الخبر: جامعة العريش
جامعة العريش

بدأت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء الاستعداد لاستقبال الدفعة الأولى من طلبة كلية الطب البيطري بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة فى كلية الطب البيطري جامعة العريش اعتبارا من العام الجامعى المقبل "2020 – 2021" وإبلاغ مكتب التنسيق بذلك لإدراج الكلية ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد.

وقررت جامعة العريش الاستعانة بلائحة كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس للعمل بها وإصدار القرار الوزارى اللازم فى هذا الشأن.

وأشار د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش إلى وصول موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش استعدادا لتنفيذها، مضيفا أن المجلس وافق أيضا على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش لتضاف إلى كليات الجامعة.

وأوضح أنه جار العمل الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة فى كليات الطب البشرى والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة المجتمع السيناوى.

وقد صدر القرار الجمهورى "رقم147 لسنه 2016" بإنشاء جامعة العريش التى تضم كليات:
التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليهاكليات: الاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إدراج كلية الطب البيطري جامعة العريش ضمن رغبات مكتب التنسيق العام المقبل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52496

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager