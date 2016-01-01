بدأت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء الاستعداد لاستقبال الدفعة الأولى من طلبة كلية الطب البيطري بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة فى كلية الطب البيطري جامعة العريش اعتبارا من العام الجامعى المقبل "2020 – 2021" وإبلاغ مكتب التنسيق بذلك لإدراج الكلية ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد.
وقررت جامعة العريش الاستعانة بلائحة كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس للعمل بها وإصدار القرار الوزارى اللازم فى هذا الشأن.
وأشار د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش إلى وصول موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش استعدادا لتنفيذها، مضيفا أن المجلس وافق أيضا على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش لتضاف إلى كليات الجامعة.
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التعليقات على إدراج كلية الطب البيطري جامعة العريش ضمن رغبات مكتب التنسيق العام المقبل
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