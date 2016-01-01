

لأول مرة على مستوى الجمهورية.. جامعة طنطا تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المستشفى التعليمي لأول مرة على مستوى الجمهورية.. جامعة طنطا تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المستشفى التعليمي

تواصل جامعة طنطا جهودها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، اليوم، عن تعقيم التكييف المركزي بالمستشفى التعليمي العالمي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.



وقال د.أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا تعد الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية بالجمهورية التي تستخدم التعقيم المركزي حماية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى وجميع المترددين عليها من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



من جانبه، أفاد د. حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، بأن التكييف المركزي أصبح وسيلة خطيرة جدا لنقل العدوى خاصة في ظروف انتشار مرض كورونا المستجد عن طريق الرزاز.

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وأشار د. محمود سليم، مدير المستشفي التعليمي، إلى أن إجراءات التنظيف الفعالة والتقييم الميكروبيولوجي المتاح تساهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بالفيروس، حيث أفادت الدراسات الحديثة وتقارير المنظمة العالمية للصحة أن فيروس كورونا يستمر على الأسطح لساعات طويلة وقد يمتد لأيام، مما يعنى أن الأسطح تلعب دورًا رئيسيًا في انتشار مسببات العدوى.بدوره أوضح د. محمد إبراهيم الحضرى، المستشار الهندسي للمستشفى التعليمي والذي تولى عملية التعقيم، أن تشغيل وحدات التكييف المركزي لغرف العمليات والعناية المركزة بالمستشفى تعمل بنظام 100% Fresh Air، لذا تم التفكير في استخدام معقم الهواء الفوق بنفسجي وتركيبه في مسارات الهواء المكيف (الدكتات) بهدف قتل الجراثيم والفيروسات وغيرها عن طريق تعطيل حمضها النووي مما يزيل خطر التلوث البيولوجي ويجعلها غير قادرة على أداء وظائف خلوية حيوية.