تواصل جامعة طنطا جهودها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، اليوم، عن تعقيم التكييف المركزي بالمستشفى التعليمي العالمي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.
وقال د.أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا تعد الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية بالجمهورية التي تستخدم التعقيم المركزي حماية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى وجميع المترددين عليها من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
من جانبه، أفاد د. حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، بأن التكييف المركزي أصبح وسيلة خطيرة جدا لنقل العدوى خاصة في ظروف انتشار مرض كورونا المستجد عن طريق الرزاز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لأول مرة على مستوى الجمهورية.. جامعة طنطا تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المستشفى التعليمي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق