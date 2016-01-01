لغير الناطقين بها .. جامعة عين شمس تنظم دورة تدريبية فى اللغة العربية



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إن المركز ينظم عدة دورات، ويمكن لكل طالب أو خريج، وكذلك الراغبين في العمل في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب داخل أو خارج مصر.



وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـموقع صدى البلد، أن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب، ينظم دورات إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها أونلاين باعتماد جامعة عين شمس.



وأشار إلى أنه سوف تعقد الدورة أونلاين عبر تطبيق ZOOM في الفترة من ( 2 - 23 ) يوليو 2020 م ، بواقع ( 54 ) ساعة تدريبية ، شاملة ساعات التدريب والتكليفات اليومية .

قد يعجبك أيضا...

وقال إنها ستكون أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .اقرأ ايضا | إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن أحدث المنح وطرق التقديموأوضح انه يمكن الاستففسار الاتصال على: (موبايل أو واتساب)0100039527201155913197كما أكد أنه يمكن للاشتراك والانضمام لجروب الدورة من الرابط التالي :‏https://chat.whatsapp.com/HKx7l5ddB8kIaCP7PT7uWجدير بالذكر أنه جاءت فكرة إنشاء مركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس في النصف الثاني من العام الجامعي 2000/2001 م ،برعاية أ.د. مراد عبد القادر عبد المحسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون المجتمع وتنمية البيئة و أ.د/ حسن غلاب رئيس جامعة عين شمستأسس المركز واعتمدت لائحته الخاصة، كوحدة ذات طابع خاص، والذى يعد أول مركز متخصص في تعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية.