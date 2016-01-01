يرى محسن متولي لاعب الرجاء المغربي إن فريقه قادر على الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك نهائي كأس محمد السادس.
وقال متولي في حواره مع صحيفة المنتخب المغربية:"قادرون على الفوز على الزمالك بفارق مريح في مباراة الذهاب ومن ثم التأهل للنهائي".
ومن المنتظر أن يواجه الرجاء فريق الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن تأجلت البطولة لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.
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التعليقات على لاعب الرجاء: قادرون على إقصاء الزمالك.. والعودة ضد الإسماعيلي ليست مستحيلة
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