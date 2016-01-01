لاعب الرجاء: قادرون على إقصاء الزمالك.. والعودة ضد الإسماعيلي ليست مستحيلة

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صورة الخبر: الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

يرى محسن متولي لاعب الرجاء المغربي إن فريقه قادر على الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك نهائي كأس محمد السادس.

وقال متولي في حواره مع صحيفة المنتخب المغربية:"قادرون على الفوز على الزمالك بفارق مريح في مباراة الذهاب ومن ثم التأهل للنهائي".

ومن المنتظر أن يواجه الرجاء فريق الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن تأجلت البطولة لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيستضيف الرجاء مباراة الذهاب ثم يخوض الإياب في مصر، وإذا تأهل للنهائي سيلعب ضد مواطنه الوداد أو الأهلي.

بطولة أخرى يطمح الفريق المغربي للتتويج بلقبها هي كأس الأندية العربية، أو كأس محمد السادس، مسمى النسخة الحالية للمسابقة.

المصدر: filgoal

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