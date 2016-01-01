أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خطته الاحترازية في حال اضطر مرة أخرى لإيقاف بطولة الدوري بسبب وباء كورونا.
وكشف الاتحاد يوم الإثنين أنه سيلجأ في هذه الحالة إلى المباريات الفاصلة لتحديد الترتيب النهائي للبطولة.
وتوقفت البطولة منذ مارس الماضي وتستأنف في 20 يونيو المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مباريات فاصلة تحسم الدوري الإيطالي إذا توقف مرة ثانية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق