

مباريات فاصلة تحسم الدوري الإيطالي إذا توقف مرة ثانية مباريات فاصلة تحسم الدوري الإيطالي إذا توقف مرة ثانية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خطته الاحترازية في حال اضطر مرة أخرى لإيقاف بطولة الدوري بسبب وباء كورونا.



وكشف الاتحاد يوم الإثنين أنه سيلجأ في هذه الحالة إلى المباريات الفاصلة لتحديد الترتيب النهائي للبطولة.



وتوقفت البطولة منذ مارس الماضي وتستأنف في 20 يونيو المقبل.

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والمنافسة مشتعلة على اللقب ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 8 مواسم، الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف وبفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان الثالث وللأخير مباراة مؤجلة.