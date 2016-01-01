الصراع على نجم الوداد المغربي يشتعل بين فنربخشة التركي والزمالك .. تفاصيل



محمد الناهيري محمد الناهيري



كشفت تقارير صحفية عن صراع مشتعل بين فنربخشة التركي والزمالك المصري على ضم نجم الوداد المغربي فى الميركاتو الصيفي القادم.



ويرغب نادي فنربخشة التركي فى ضم محمد الناهيري نجم الوداد المغربي فى الفترة الحالية .



وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن فنربخشة مهتم بضم محمد الناهيري فى نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده فى الانتقالات الصيفية .

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اقرأ أيضًا | ماذا يحدث في القطبين .. فايلر يلعب بالنار مع الأهلي | والزمالك يفسد مخطط رحيل كارتيرونوقالت الصحيفة أن الفريق التركي يسعى لضم محمد الناهيري لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد رحيل حسن علي كالديريم، بعدما رفض تجديد عقده مع فنربخشة.وشددت الصحيفة على أن فنربخشة سيدخل فى صراع قوي مع نادي الزمالك الذي فتح مع اللاعب خط مفاوضات لضمه فى الميركاتو الصيفي القادم.وقالت تقارير مغربية فى الآونة الأخيرة أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أبلغ الإدارة بسرعة التعاقد مع محمد الناهيري ومهاجم الفريق وليد الكرتي.وسجل محمد الناهيري 6 أهداف فى 13 مباراة مع الوداد المغربي فى كافة المسابقات هذا الموسم.