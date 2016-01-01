«الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار.. والقاهرة 34 درجة

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طقس الثلاثاء حار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34– 20»، الإسكندرية «28– 22»، قنا «41- 26»، الأقصر «42 – 27»، أسوان «44 – 29».

المصدر: almasryalyoum

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