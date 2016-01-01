شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصيحة للمواطنين حول فاتورة المستشفيات الخاصة



مستشار الرئيس للصحة مستشار الرئيس للصحة



قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن عدد المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات فيروس كورونا ليست كثيرة.



وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك سقف للأموال التي تحصل عليها المستشفيات من مصابي فيروس كورونا ".



وتابع تاج الدين:" غير مقبول المبالغة ومحاولة تحقيق مكاسب ومعظم المستشفيات الكبري بدأت تستجيب ووضعت سقفا للأموال لعلاج مصابي فيروس كورونا".

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ولفت : هناك قرار من الحكومة بضرورة قيام المستشفيات الخاصة بمراجعة أسعار علاج مصابي كورونا، وأي مواطن يجد أي مبالغة في أسعار أي مستشفى خاصة يبلغ إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة".ولفت عوض تاج الدين:" الأسبوع الأخير من شهر رمضان وأسبوع إجازة العيد والتجمعات العائلية في المدن والقرى سبب زيادة اعداد الاصابة".