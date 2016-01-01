يعتذر اليوم على الهواء.. التحقيق مع تامر أمين بتهمة إهانة المصريين

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صورة الخبر: الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين


استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، الإعلامى تامر أمين؛ للتحقيق معه فيما رصدته لجان الرصد من إهانة للمصريين فى إحدى حلقاته.

وانتهى التحقيق الذى عقدته اللجنة اليوم إلى تقديم الإعلامى تامر أمين اعتذارا رسميا خلال حلقة برنامجه اليوم.

وأعلنت شبكة قنوات "النهار"، أنها حريصة كل الحرص على الالتزام بالإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في سبيل تنظيم عمل الإعلام في مصر عبر الجهات المعنية والمنوط بها ذلك ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأنها التزمت بالقرار الصادر من المجلس.

وكلفت "النهار"، مذيعيها باستيفاء أوراق حصولهم على تصريح عمل من نقابة الإعلاميين، وبالفعل توجهوا إلى نقابة الإعلاميين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وامتثل الإعلامي تامر أمين لقرار المجلس بالمثول أمام لجنة الشكاوي طبقا للقرار الصادر بذلك، وناشدت قناة النهار، المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلامين سرعة البت في الطلبات المعروضة أمامهم والخاصة بتوفيق أوضاع الإعلاميين الموقوفين.

المصدر: elbalad

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