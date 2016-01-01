استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، الإعلامى تامر أمين؛ للتحقيق معه فيما رصدته لجان الرصد من إهانة للمصريين فى إحدى حلقاته.
وانتهى التحقيق الذى عقدته اللجنة اليوم إلى تقديم الإعلامى تامر أمين اعتذارا رسميا خلال حلقة برنامجه اليوم.
وأعلنت شبكة قنوات "النهار"، أنها حريصة كل الحرص على الالتزام بالإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في سبيل تنظيم عمل الإعلام في مصر عبر الجهات المعنية والمنوط بها ذلك ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأنها التزمت بالقرار الصادر من المجلس.
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التعليقات على يعتذر اليوم على الهواء.. التحقيق مع تامر أمين بتهمة إهانة المصريين
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