أحمد موسى: أردوغان هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو



احمد موسي احمد موسي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان أكثر شخصية مكروه في العالم .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وقائد وزعيم التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية .



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يدعم ويناصر جماعة الإخوان ويقوم بتمويل عناصرها "، مضيفا :" اردوغان يرغب في الحصول على ثروات الشعب الليبي".

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وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان هو قائد الإخوان ويتبعه كل العناصر الإرهابية والاخوان في قطر وتركيا ".ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لا يوجد احد يدعم الإخوان إلا أردوغان وحركته حركة زعيم تنظيم وليس رئيس دولة ويحيطه مليشيا وعصابات فقط".