أحمد موسى: أردوغان هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

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صورة الخبر: احمد موسي
احمد موسي


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان أكثر شخصية مكروه في العالم .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وقائد وزعيم التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يدعم ويناصر جماعة الإخوان ويقوم بتمويل عناصرها "، مضيفا :" اردوغان يرغب في الحصول على ثروات الشعب الليبي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان هو قائد الإخوان ويتبعه كل العناصر الإرهابية والاخوان في قطر وتركيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لا يوجد احد يدعم الإخوان إلا أردوغان وحركته حركة زعيم تنظيم وليس رئيس دولة ويحيطه مليشيا وعصابات فقط".

المصدر: elbalad

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