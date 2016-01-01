قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان أكثر شخصية مكروه في العالم .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وقائد وزعيم التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية .
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يدعم ويناصر جماعة الإخوان ويقوم بتمويل عناصرها "، مضيفا :" اردوغان يرغب في الحصول على ثروات الشعب الليبي".
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التعليقات على أحمد موسى: أردوغان هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو
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