المنطقة العربية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس في 21 يونيو

أكد المرصد الفضائي في الإمارات، أن المنطقة العربية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس بنسبة 86%، يوم الأحد المصادف 21 يونيو، وسيستغرق إجمالي مدة الكسوف ما يقارب الـ3 ساعات.
وأشار المرصد، إلى أنه "سيتم رؤية الكسوف جزئيا من الإمارات والمنطقة العربية عموما وبعضها حلقيا في دول مثل السودان واليمن وسلطنة عمان".
وحذر المدير التنفيذي لمجموعة "دبي" للفلك حسن أحمد الحريري، من أن "النظر إلى الشمس في حالات الكسوف يعتبر خطرا على العين البشرية، إلا في حالة استخدام نظارات خاصة للشمس أو مرشحات خاصة".
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