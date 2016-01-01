أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، الأحد، أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.
وقال تاج الدين خلال تصريحات تليفزيونية إن اللقاح أنتجته شركة متعددة الجنسيات سويدية بريطانية.
وأوضح "إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنعمحلي داخل البلاد، وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا".
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التعليقات على مصر تكشف موعد طرح أول لقاح ضد كورونا
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