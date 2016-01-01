مصر تكشف موعد طرح أول لقاح ضد كورونا

آخر الأخبارعلم وتقنية › مصر تكشف موعد طرح أول لقاح ضد كورونا

صورة الخبر: مصر تكشف موعد طرح أول لقاح ضد كورونا
مصر تكشف موعد طرح أول لقاح ضد كورونا

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، الأحد، أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.

وقال تاج الدين خلال تصريحات تليفزيونية إن اللقاح أنتجته شركة متعددة الجنسيات سويدية بريطانية.

وأوضح "إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنعمحلي داخل البلاد، وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا".

وتابع: "خلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة، وبدأت إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وسيكون منتج آمن وفعال وسيتم استخدامه في شهر سبتمبر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة".

وقال إن الأطباء المصريين قرروا استمرار العلاج بالعقار رغم ما نشر في مجلة علمية أجنبية عن خطورته، لافتا إلى أنه حقق نتائج إيجابية في مصر.

وأشار إلى أن هذا الدواء لم يرفع من البروتوكول العلاجي المصري بعد حذفه في عدد من الدول، لافتا إلى أن هذا جاء نتيجة البحث والمراقبة الدقيقة للطب المصري.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصر تكشف موعد طرح أول لقاح ضد كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64573

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager