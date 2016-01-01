

6 روائح كريهة تدل على أعطال في سيارتك 6 روائح كريهة تدل على أعطال في سيارتك

تتعرض السيارات مع مرور الوقت إلى عدد من المشاكل والأعطال، بعض هذه الأجزاء عندما يصيبها التلف يصدر عنها روائح الكريهة تكون بمثابة تحذير بوجود عطل أو مشكلة في أحد أجزاء السيارة المختلفة.



وحذر خبراء مجلس العناية بالسيارات الأمريكي من تجاهل أي روائح غريبة تصدر من السيارة، وذلك تجنبًا للأعطال التي قد تكلف مالك السيارة أموالًا طائلة لإعادة إصلاحها.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الروائح الكريهة التي تصدر عن السيارة ومكان العطل الذي يدل عليه.



رائحة المطاط المحترق

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في حال صدور رائحة احتراق المطاط، فقد يرجع السبب إلى تفكك أحد الخراطيم أو السيور المتصلة بالمحرك مع تعرضه للسخونة الشديدة الصادرة من المحرك.رائحة الزيت الساخنتدل رائحة مثل الزيت الساخن على وجود تسرب لزيت المحرك، في هذه الحالة يجب التحقق من مكان التسرب، ومن المؤشرات التي تدل على هذه المشكلة وجود بقع زيت أسفل السيارة، أو دخان قادم من غرفة المحرك.رائحة احتراق شراب السكرتدل رائحة احتراق شراب السكر على تسرب سائل تبريد المحرك من الجهاز المتعلق بنظام التبريد “الردياتير” في السيارة، وفي هذه الحالة يجب فحصه على الفور، لأن انخفاض سائل التبريد يؤدي لارتفاع حرارة المحرك، وفي حال عدم معالجة المشكلة قد يؤدي إلى تلف المحرك.رائحة البنزينتنتشر رائحة الوقود داخل السيارة لعدة أسباب، قد يكون السبب الأول وجود تسريب من وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك، فيجب التأكد من الوصلات وعدم وجود تسريب، أما في حال عدم وجود تسريب فقد تكون المشكلة في مصفاة الوقود.رائحة البيض الفاسدهذه الرائحة مؤشر على وجود مشكلة في المحول الحفاز والذي يتواجد في نظام العادم، والذي يعمل على تحويل كبريتيد الهيدروجين الناتج عن احتراق الوقود إلى ثاني أكسيد الكبريت، ويجب في هذه الحالة اللجوء لمركز خدمة متخصص لفحص عادم السيارة وتحديد الخلل وإصلاحه.رائحة السجاد المحترقيلاحظ أن هذه الرائحة تصدر عند الضغط على الفرامل، في هذه الحالة يجب الفحص الفوري للفرامل لخطر توقفها أثناء السير عن العمل مما قد يسبب حوادث.