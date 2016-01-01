تعرف على مبيعات السيارات الملاكي في السوق المصرية خلال "أبريل" الماضي

أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات سيارات الركوب الخاصة "الملاكي" في السوق المصرية، تراجعت بنسبة 26%، خلال شهر أبريل الماضي.
سجلت مبيعات السيارات في مصر خلال شهر أبريل الماضي، 5.8 ألف وحدة، مقابل 7.9 ألف مركبة فى الفترة نفسها من عام 2019.
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