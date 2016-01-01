تعرف على مبيعات السيارات الملاكي في السوق المصرية خلال "أبريل" الماضي

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تعرف على مبيعات السيارات الملاكي في السوق المصرية خلال "أبريل" الماضي

أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات سيارات الركوب الخاصة "الملاكي" في السوق المصرية، تراجعت بنسبة 26%، خلال شهر أبريل الماضي.



سجلت مبيعات السيارات في مصر خلال شهر أبريل الماضي، 5.8 ألف وحدة، مقابل 7.9 ألف مركبة فى الفترة نفسها من عام 2019.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها في مصر تراجعت بنسبة 22.3%، خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات لجميع أنواع السيارات في "أبريل" الماضي 8.9 ألف مركبة، مقارنة بـ 11.4 ألف مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن أكدت مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".


المصدر: الوفد

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