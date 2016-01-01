

تراجع مبيعات 5 علامات تجارية في مصر خلال شهر أبريل 2020 تراجع مبيعات 5 علامات تجارية في مصر خلال شهر أبريل 2020

شهدت مجموعة من العلامات التجارية تراجعاً في مبيعاتها في السوق المصري خلال شهر أبريل الماضي، وكان على رأسها العلامة التجارية شيفروليه التي تراجعت مبيعاتها لتصل إلى 1559 وحدة خلال شهر أبريل بنسبة 18% من إجمالي المبيعات، مقابل بيع 3100 وحدة في أبريل 2019 بنسبة 27% من إجمالي مبيعات السيارات لهذا الشهر.



وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر عن شهر أبريل الماضي، عن تراجع أيضاً في مبيعات العلامة التجارية هيونداي التي باعت 752 وحدة خلال هذ الشهر بنسبة 8% مقابل بيع 1084 وحدة في أبريل 2019 بنسبة 9% من إجمالي مبيعات الشهر.



وتراجعت أيضاً مبيعات العلامة التجارية نيسان خلال أبريل 2020 لتبيع 681 وحدة بنسبة 8%، مقابل بيع 1192 وحدة بنسبة 10% من إجمالي مبيعات السيارت في أبريل 2019.

قد يعجبك أيضا...

كما تراجعت مبيعات العلامة التجارية رينو خلال شهر أبريل الماضي لتبيع 464 وحدة بنسبة 5% من إجمالي المبيعات، مقابل بيع 623 بنسبة 5% من إجمالي مبيعات شهر أبريل 2019.وشهدت أيضاً العلامة التجارية بيجو تراجعاً في مبيعاتها في السوق المصري خلال شهر أبريل الماضي ببيع 247 وحدة بنسبة 3% من إجمالي مبيعات الشهر، مقابل بيع 632 وحدة بنسبة 6% من إجمالي مبيعات السيارات خلال شهر أبريل لعام 2019.يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات بعض العلامات التجارية مثل تويوتا التي باعت خلال أبريل الماضي 1432 وحدة بنسبة 16% مقابل بيع 1381 وحدة بنسبة 12% خلال أبريل 2019.كما ارتفعت مبيعات فيات في السوق المصري وتمكنت من بيع 819 وحدة خلال أبريل الماضي بنسبة 9% مقابل بيع 346 وحدة بنسبة 3% خلال الشهر ذاته من العام الماضي.وتمكنت شيري غبور من رفع مبيعاتها خلال أبريل الماضي ببيع 431 وحدة بنسبة 5% من مبيعات السوق، مقابل بيع 216 وحدة بنسبة 2% من مبيعات أبريل 2019، وكذلك العلامة التجارية إم جي التي باعت 397 وحدة خلال أبريل الماضي بنسبة وحدة خلال أبريل الماضي بنسبة 4% من مبيعات السوق مقابل زيرو مبيعات خلال أبريل 2019.وحققت العلامة التجارية جولدن دراجون نموا في مبيعاتها ببيع 317 وحدة خلال أبريل الماضي بنسبة 4% من إجمالي المبيعات مقابل زيرو مبيعات خلال أبريل 2019، وكذلك العلامة التجارية كينج لونج التي حققت نمواً في مبيعاتها ببيع 245 وحدة مقابل بيع 221 وحدة خلال شهر أبريل للعام الماضي.وتمكنت العلامة التجارية ستروين من تحقيق نمو في مبيعاتها في السوق المصري خلال شهر أبريل الماضي ببيع 240 وحدة، وباعت العلامة التجارية أوبل 209 وحدة خلال أبريل 2020، وذلك مقابل زيرو مبيعات لكلتا العلامتين خلال أبريل 2019.