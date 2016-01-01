ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

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ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

رغم حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الائتلاف الحاكم الألماني الأسبوع الماضي، كشف استطلاع للرأي أن نحو ثلثي الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن أقل من 20% من الألمان يخططون لزيادة نفقاتهم، بينما لم تحسم 14.9% منهم موقفها.

يُذكر أن قادة الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقوا مساء يوم الأربعاء الماضي على حزمة تحفيز اقتصادي لعامي 2020 و2021 بقيمة 130 مليار يورو، وذلك لتحفيز الاقتصاد واستهلاك المواطنين مجددا وتجنب ركود بالغ جراء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المصدر: الدستور

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