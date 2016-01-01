

| شاهد | هنا السعودية | ولادة أول غزال بمحمية طبيعية: تمهيد لعودة الحياة البرية | شاهد | هنا السعودية | ولادة أول غزال بمحمية طبيعية: تمهيد لعودة الحياة البرية

أعلنت محمية شرعان الطبيعية في السعودية بولادة أول غزال على أراضيها.



ونشرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تغريدة عبر «تويتر» كتبت فيها: «التوازن البيئي الواسع النطاق في محمية شرعان الطبيعية يتحقق على كافة الأصعدة، ويمهد لعودة الحياة البرية من جديد. نحتفل اليوم بميلاد أول غزال».



وتقع محمية شرعان الطبيعية تحت مظلة «رؤية العلا»، التي دشنتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حسب «سبوتنيك».

قد يعجبك أيضا...

وتسعى هذه الرؤية إلى إحداث تحولات مسؤولة في المنطقة، وذلك من أجل الموازنة بين حماية التراث الطبيعي والثقافي الغني.