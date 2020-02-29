تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 8 يونيو.. والعيار يفقد 3 جنيهات

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تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 8 يونيو.. والعيار يفقد 3 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، في بداية تعاملات الأثنين 8 يونيو 2020، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت خلال تعاملات الخميس الماضي، بقيمة تراوحت بين 7 و 10 جنيهات، في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 769 جنيها، وعيار 18 نحو 659 جنيه، وعيار 24 نحو 879 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6152 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

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