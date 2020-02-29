

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 8 يونيو.. والعيار يفقد 3 جنيهات تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 8 يونيو.. والعيار يفقد 3 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، في بداية تعاملات الأثنين 8 يونيو 2020، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت خلال تعاملات الخميس الماضي، بقيمة تراوحت بين 7 و 10 جنيهات، في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 769 جنيها، وعيار 18 نحو 659 جنيه، وعيار 24 نحو 879 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6152 جنيها.