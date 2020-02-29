

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية وحلفاؤها لا يعتزمون تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ يوليو الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية وحلفاؤها لا يعتزمون تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ يوليو

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو إذ كانت تقتصر على يونيو.



وعلى صعيد آخر تتجه المملكة العربية السعودية إلى زيادة اسعار النفط خلال هذا الشهر لأعلي وتيرة خلال 20 عامًا بعد ارتفاع اسعار النفط نتيجة تمديد اتفاق اوبك لخفض انتاج حتي شهر يوليو.



ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد اتفاق كبار منتجيني النفط على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بشكل غير مسبوق حتى نهاية يوليو .

قد يعجبك أيضا...

ووارتفع خام برنت 51 سنتا ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا ليسجل 39.87 دولار للبرميل.وارتفع الخام المتوسط إلى 5.9 دولارات للبرميل، كما سترتفع اسعار الخام العربي الخفيف الذي يشكل 50% من إجمالي صادرات النفط السعودي إلى العالم.