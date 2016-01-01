لرفع المناعة وصحة القلب.. 9 فوائد لـ الحمص الأخضر



الحمص الاخضر الحمص الاخضر

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد تناول الحمص الاخضر.



1- السكري: يوجد فيها نشا تساعد الجسم على حرق الكربوهيدرات ببطء، مما يمنع ارتفاع السكر وخاصة مرضى السكري



2- إنقاص الوزن: تحتوي الحمص الاخضر على نسبة عالية من الألياف مما يمنح شعور بالشبع. كما أن المواد الغذائية الأخرى في هذه الحبوب تساعد في فقدان الوزن بسبب وجود الكربوهيدرات المعقدة والبروتين.

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3- الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة بالحمص الاخضر تحمي من أعراض متلازمة القولون العصبي والإمساك،4- نظام المناعة: تقوي جهاز المناعة بما توفره من مضادات الأكسدة5- السرطان: ينتج الحمص الأخضر "مستقلب" يدعى Butyrate، يساعد في قمع انتشار الخلايا السرطانية وتحفيز التدمير الذاتي لها.6- صحة القلب: أثبتت دراسات أن تناول وجبة واحدة يوميا منالحمص الاخضريساعد في تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية كما أنه وفقا لمعهد لينوس بولينج، فإن تناول الميلانة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.7- فقر الدم أثناء الحمل: يساعد تناول االحمص الاخضر في الوقاية من فقر الدم لأنها غنية بالفولات.8- صحة العظام: يمكن الحمص الاخضر أن تدعم العظام وخلايا الدم والعضلات والوظائف العصبية لأنها تحتوي على نحو ثلث نسب الحديد والمغنسيوم اللذين نحتاج إليهما يوميا.9- الكوليسترول: تساعد لألياف الموجودة فيها في خفض نسبة الكوليسترول بالدم.