احم نفسك من النزلات المعوية فى الصيف بهذه الحيل

تعتبر الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام وطريقة الطهى والحفظ الخاطئة مشكلة صحية خطيرة خاصة فى الصيف فتزداد حالات الإصابة أكثر بالأسهال والنزلات المعوية إليك الطريقة الصحية لتخزين الأطعمه وحفظها فى الصيف لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
-يجب تخزين الأطعمة المطبوخة بالفعل فوق 140 درجة فهرنهايت أو تبريدها وتخزينها تحت 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت).
- يجب تناول المعجنات أو البيض أو البطاطس التي تحتوي على كريمة أو سلطة مع صلصة كريمية على الفور أو تخزنها في الثلاجة.
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