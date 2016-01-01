احم نفسك من النزلات المعوية فى الصيف بهذه الحيل



احم نفسك من النزلات المعوية احم نفسك من النزلات المعوية



تعتبر الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام وطريقة الطهى والحفظ الخاطئة مشكلة صحية خطيرة خاصة فى الصيف فتزداد حالات الإصابة أكثر بالأسهال والنزلات المعوية إليك الطريقة الصحية لتخزين الأطعمه وحفظها فى الصيف لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





-يجب تخزين الأطعمة المطبوخة بالفعل فوق 140 درجة فهرنهايت أو تبريدها وتخزينها تحت 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت).



- يجب تناول المعجنات أو البيض أو البطاطس التي تحتوي على كريمة أو سلطة مع صلصة كريمية على الفور أو تخزنها في الثلاجة.

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-عليك ضبط درجة حرارة الثلاجة 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت) أو أقل للحفاظ على سلامة الأطعمه-عليك تناول الأطعمة المطبوخة على الفور.-بعد طهي الطعام في الميكروويف ، دعه حانبا لبضع دقائق للسماح للمناطق الباردة من الطعام بامتصاص الحرارة من المناطق الأكثر سخونة وطهيه بالكامل.- عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف ، يجب أن تكون درجة حرارة الطعام 165 درجة فهرنهايت.-تخلص من الأطعمة المتبقية التي لم يتم تبريدها لأكثر من ساعتين.-قبل تناول بقايا الطعام ، قم بإعادة تسخينه بالكامل و تخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف في حاويات مغلقة