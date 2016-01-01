بدون أدوية.. 5 حيل سريعه تخلصك من عسر الهضم

بدون ملينات أو اللجوء إلى تناول أدوية تساعد على علاج عسر الهضم يمكنك التخلص منه بعلاجات سريعه من مطبخك للقضاء على مشاكل عسر الهضم من إنتفاخ وغازات بطن والامساك إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
- الموز:
يمكنك تناول موزة أو موزتين لتخفيف أعراض عسر الهضم.يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين ب 6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم. يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تخفيف التشنجات العضلية والألم والتقلصات في المعدة ويمكن أن تضيف كتلة إلى البراز ، مما يمكن أن يخفف من الإسهال.
- الأرز:
يمكن أن يساعد تناول الأرز العادي في تخفيف عسر الهضم ويقلل من آلام المعدة وتشنجاته.
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