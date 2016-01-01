بدون أدوية.. 5 حيل سريعه تخلصك من عسر الهضم



عسر الهضم عسر الهضم



بدون ملينات أو اللجوء إلى تناول أدوية تساعد على علاج عسر الهضم يمكنك التخلص منه بعلاجات سريعه من مطبخك للقضاء على مشاكل عسر الهضم من إنتفاخ وغازات بطن والامساك إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



- الموز:

يمكنك تناول موزة أو موزتين لتخفيف أعراض عسر الهضم.يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين ب 6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم. يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تخفيف التشنجات العضلية والألم والتقلصات في المعدة ويمكن أن تضيف كتلة إلى البراز ، مما يمكن أن يخفف من الإسهال.



- الأرز:

يمكن أن يساعد تناول الأرز العادي في تخفيف عسر الهضم ويقلل من آلام المعدة وتشنجاته.

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- ماء جوز الهند:يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والتى تخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، وانتفاخ البطن، والغثيان والقيء .-النعناع :في كوب من الماء المغلي أضيفى حفنة من النعناع وأضيفى العسل وتناولى النعناع بعد الوجبات الرئيسية لوقف عسر الهضم.-بذر الكتان :لديه القدرة على علاج عسر الهضم وانتفاخ البطن والإسهالتناولى كوب منه يوميا بين الوجبات وستلاحظين الفرق في التخلص من عسر الهضم