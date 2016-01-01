أعراض مبكرة لأورام الدماغ.. انتبهى إليها

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أعراض مبكرة لأورام الدماغ.. انتبهى إليها

يعد السبب الدقيق لأورام الدماغ غير معروف. ومع ذلك ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، تحدث أورام الدماغ عندما تكون هناك تغييرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا. وهذا يسمح للخلايا بالنمو والانقسام بسرعة ، مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا ، مما يشكل ورمًا .

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض أورام الدماغ هى كالتالى:

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• وجود صداع في الصباح.

• التقيوء وغثيان.

• الصداع الذي يصبح أكثر تواترا وشدة.

• صعوبة في التوازن.
• مشاكل في الرؤية.

• صعوبات الكلام.

• مشاكل في السمع

• تغيرات في السلوك أو الحالة المزاجية

• مشاكل الذاكرة

• فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق

• الارتباك في الأمور اليومية

سيقوم الطبيب بإجراء عدد من الاختبارات لمعرفة المزيد عن حجم الورم ونوعه وموقعه. تتضمن هذه الاختبارات الفحص العصبي - يتم إجراء هذا الاختبار لمعرفة سبب الأعراض ويشمل الاختبار العصبي اختبار السمع ، واختبار العين

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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