

أعراض مبكرة لأورام الدماغ.. انتبهى إليها أعراض مبكرة لأورام الدماغ.. انتبهى إليها

يعد السبب الدقيق لأورام الدماغ غير معروف. ومع ذلك ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، تحدث أورام الدماغ عندما تكون هناك تغييرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا. وهذا يسمح للخلايا بالنمو والانقسام بسرعة ، مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا ، مما يشكل ورمًا .



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض أورام الدماغ هى كالتالى:



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• وجود صداع في الصباح.• التقيوء وغثيان.• الصداع الذي يصبح أكثر تواترا وشدة.• صعوبة في التوازن.• مشاكل في الرؤية.• صعوبات الكلام.• مشاكل في السمع• تغيرات في السلوك أو الحالة المزاجية• مشاكل الذاكرة• فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق• الارتباك في الأمور اليوميةسيقوم الطبيب بإجراء عدد من الاختبارات لمعرفة المزيد عن حجم الورم ونوعه وموقعه. تتضمن هذه الاختبارات الفحص العصبي - يتم إجراء هذا الاختبار لمعرفة سبب الأعراض ويشمل الاختبار العصبي اختبار السمع ، واختبار العين