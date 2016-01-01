أعراض مبكرة لأورام الدماغ.. انتبهى إليها

يعد السبب الدقيق لأورام الدماغ غير معروف. ومع ذلك ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، تحدث أورام الدماغ عندما تكون هناك تغييرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا. وهذا يسمح للخلايا بالنمو والانقسام بسرعة ، مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا ، مما يشكل ورمًا .
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض أورام الدماغ هى كالتالى:
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