قمصان ساتان وبنطلونات التسعينيات.. اعرف ملامح الموضة الرجالية لصيف 2020



قمصان ساتان وبنطلونات التسعينيات قمصان ساتان وبنطلونات التسعينيات

تختلف تصميمات قطع الملابس الرجالى بشكل سنوى، سواء بنطلون أو قميص أو حذاء، لذلك يحرص معظم الرجال بالإطلاع على أحدث قطع الملابس لاختيار مايناسبه من ألوان وتصميم، لذلك أشار تقرير منشور بموقع مجلة "GQ"، إلى موضة الرجالى لصيف 2020 من حيث تصميمات القمصان والبنطلونات وغيرها.







قماش الساتان

يعتبر قماش الساتان بألوانه المختلفة.هو المسيطر فى موضة ملابس الرجالى لصيف 2020، سواء من حيث تصميم قميص أو بنطلون ساتان أو معطف .

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شورتيعتبر "الشورت" الرجالى موضة صيف 2020، مصمم من قماش الساتان أو القطن، أو الحرير الناعم، والذى يمكن ارتدائه مع "تى شيرت" أو قميص صيفى.الصنادل الرجالىتتميز الصنادل الرجالى موضة صيف 2020، بأنها مصممة من نعال ثقيلة، وأخرى مصممة خصيصاً للمشى لمسافات طويلة والتى يمكن ارتدائها مع جوارب أو من دونها أثناء التنزه خلال فصل الصيف، والتى يتوفر منها ألوان مختلفة.بنطلونات على غرار التسعيناتعادت بنطلونات موضة فترة التسعينات مرة أخرى بصيف 2020، والتى تتميز بأنها فضفاضة أو مناسبة لمقاس الرجل، كما إنها مصممة بجيوب كبيرة، ومتوفرة بألوان ترابية، والتى يمكن ارتدائها أثناء الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء، كما تضيف أناقة لإطلالة الرجل.قميص حريريتصدر القميص الحرير موضة صيف 2020 بأنماط مختلفة، سواء المنقوش برسومات أشجار أو ألوان متنوعة، والمصمم بأكمام طويلة أو قصيرة، والذى يساعد الرجل فى الحصول على إطلالة مميزة، كما يمكن ارتدائه مع بنطلون مناسب للون من الألوان التى يحتوى عليها القميص الحرير.بالإضافة إلى ذلك فإن القميص الحرير "المشجر"، يناسب أجواء فصل الصيف، حيث يساعد على تخفيف الشعور بارتفاع درجة الحرارة، ويمكن ارتدائه أثناء الذهاب للعمل أو التنزه أو أثناء القيام برحلات صيفية مع الأصدقاء.