وصفة لنضارة البشرة من فاكهة صيفية.. تعرفي عليها



وصفة لنضارة البشرة وصفة لنضارة البشرة

تبحث الفتيات عن طرق غير تقليدية للاعتناء ببشرتهن، مع الابتعاد عن شراء المكونات ذات الأسعار المرتفعة، لذلك نقدم وصفة سحرية لنضارة البشرة بتكاليف سهلة، يمكن تحضيرها في المنزل.



قدم موقع بولد سكاي وصفة لـ نضارة البشرة تعرف عليها خلال السطور التالية..



المكونات :

بطاطس مسلوقة.

عصير بطيخ.

ملعقة عسل.

ماء ورد.

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اقرأ ايضًا:لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبهاطريقة الاستخدام :- خلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط متماسكا.- فرد الخليط على البشرة بالكامل.- اتركيه لمدة 20 دقيقة.- شطف البشرة بالماء الفاتر.- رش البشرة بماء الورد.- تكرر مرتين في الاسبوع.