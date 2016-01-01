تبحث الفتيات عن طرق غير تقليدية للاعتناء ببشرتهن، مع الابتعاد عن شراء المكونات ذات الأسعار المرتفعة، لذلك نقدم وصفة سحرية لنضارة البشرة بتكاليف سهلة، يمكن تحضيرها في المنزل.
قدم موقع بولد سكاي وصفة لـ نضارة البشرة تعرف عليها خلال السطور التالية..
المكونات :
بطاطس مسلوقة.
عصير بطيخ.
ملعقة عسل.
ماء ورد.
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التعليقات على وصفة لنضارة البشرة من فاكهة صيفية.. تعرفي عليها
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