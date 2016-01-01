للرجال .. اعرف الفرق بين ماكينة الحلاقة الكهربائية و الشفرات

حلاقة شعر الذقن من أكثر الأشياء و الأمور التى يهتم بها الرجال، فقد يخشي البعض من الذهاب إلى صالونات التجميل لكى يتخلص من شعر الذقن خوفا من استخدام الأدوات دون تعقيمها و نقل الأمراض وعدم نظافة بعض الأماكن أيضا، مما يجعل بعض الرجال يدخلون فى حيرة الفرق بين ماكينة الحلاقة الكهربائية و الشفرات.
كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفروق الواضحة بين ماكينة الحلاقة الكهربائية و الشفرات، وكان أبرزها ...
تعمل الحلاقة بالماكينة الكهربائية على تقطيع الشعر بعيدًا عن سطح الجلد فتكون الذقن أقل نعومة من تلك المحلوقة بالشفرة، كما أنه يفضل استعمال ماكينة الحلاقة الكهربائية في بعض الحالات مثل حب الشباب والثآليل وغرز الشعر في الجلد.
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