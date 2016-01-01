أحلى من المحلات .. طريقة عمل كريم كراميل فى المنزل .. فيديو

كريم كراميل من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يعشق تناولها الكبار و الصغار لذا تفضل بعض السيدات القيام بتحضيره فى المنزل بدلا من شرائه من المحلات.
لذلك، نقدم لكك طريقة عمل كريم كراميل فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى.
مقادير كريم كراميل
1 كوب سكر
4 كوب لبن
8 بيضة
2 و نصف ملعقة كبيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة كبيرة كاسترد
لون طعام أصفر
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