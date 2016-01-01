أحلى من المحلات .. طريقة عمل كريم كراميل فى المنزل .. فيديو



كريم كراميل كريم كراميل

كريم كراميل من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يعشق تناولها الكبار و الصغار لذا تفضل بعض السيدات القيام بتحضيره فى المنزل بدلا من شرائه من المحلات.



لذلك، نقدم لكك طريقة عمل كريم كراميل فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى.



مقادير كريم كراميل

1 كوب سكر

4 كوب لبن

8 بيضة

2 و نصف ملعقة كبيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة كبيرة كاسترد

لون طعام أصفر

قد يعجبك أيضا...

اقرأ إيضا..طريقة تحضير كيك كريم كراميل من مطبخ الشيف أميرة شنب-التزيينكريم شانتىتوت احمربلوبيرىشرائح برتقالطريقة تحضير كريم كراميل- يذوب السكر على النار حتى الحصول على اللون الذهبي الغامق- يضرب اللبن والبيض والفانيليا والخل والكاسترد ولون الطعام في الخلاط-يوضع في قالب انجلش كيك السكر ثم خليط الكريم كراميل- يدخل الفرن حتى تمام الطهي- يقدم بعد التزيين حسب الرغبة