الجيش الليبي يكشف تفاصيل تدمير سرية مدفعية كاملة لحكومة الوفاق

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، تفاصيل تدمير سرية مدفعية كاملة لحكومة الوفاق الليبية.
ووفقا للجيش الليبي، فإن الطائرات قامت بتدمير سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة بالقري من سرت.
وقال الجيش الليبي إن هذه السرية تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة بالقرب من سرت.
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