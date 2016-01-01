الجيش الليبي يكشف تفاصيل تدمير سرية مدفعية كاملة لحكومة الوفاق

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صورة الخبر: الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، تفاصيل تدمير سرية مدفعية كاملة لحكومة الوفاق الليبية.

ووفقا للجيش الليبي، فإن الطائرات قامت بتدمير سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة بالقري من سرت.

وقال الجيش الليبي إن هذه السرية تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة بالقرب من سرت.

كما أعلن الجيش الوطني الليبي تدمير حافلة نقل كبيرة تحمل عددًا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم باتجاه سرت.

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وكشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، عن تشديد مصر لإجراءات الأمن على الحدود مع ليبيا، بسبب توتر الأوضاع.

المصدر: alarabiya

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