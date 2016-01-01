ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق؟



خل التفاح خل التفاح

هناك بعض العادات الصباحية التي يجب أن يتبعها الأشخاص باستمرار للتمتع بصحة جيدة، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث ينصح الأطباء بضرورة تناول الأطعمة الصحية والمشروبات الطبيعية التي تعمل على تقوية المناعة.



وقدم الأطباء من خلال موقع بولد سكاي نصيحة مذهلة تمد الجسم بالفوائد، وهي تناول ملعقة من خل التفاح يوميا على الريق للفوائد التالية..



1- يساعد خل التفاح على تخليص الجسم من السموم.

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2- يعمل خل التفاح على علاج اضطرابات المعدة والتخلص من الغازات.3 - مفيد وصحي لمرضى القولون العصبي.4- كما يساعد خل التفاح على إذابة الدهون بشكل ملحوظ.5 يعمل على محاربة علامات الشيخوخة.