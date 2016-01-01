نشبت مشادة كلامية بين الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والنائب هيثم الحريري، الأحد، بسبب بنود مشروع قانون بتعديل قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك فيما يخص تمثيل العمال بمجلس الإدارة.
واعترض «الحريري» على خفض تمثيل العمال في مجلس الإدارة، بعد أن كان 50%، ليصبح في التعديلات 1 أو 2 من أعضاء مجلس الإدارة فقط، وهو ما تسبب في انفعال النائب في كلمته، وتدخل رئيس المجلس، لوقف اتهامات النائب لمجلس الإدارات بـ«الفساد»، قائلًا إنه بدون أدلة، إلا أن «الحريري» استمر في حديثه منفعلاً مما دعا رئيس المجلس للتصويت على مقترح النائب وقوبل بالرفض.
وقال «عبدالعال» مُوجهًا حديثه لـ«الحريري»: «من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة» (في إشارة إلى اتهام النائب لرؤساء الهيئات بالتأثير على التعديلات الجديدة لحماية مصالحهم)، ما دعا «عبدالعال» للرد قائلا: «أنت صاحب مصلحة لأنك شغال في قطاع الأعمال»، وهو ما رد عليه «الحريري» قائلا: «أنا نائب عن الشعب ومفيش على رأسي بطحة ومليش مصلحة».
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التعليقات على مشادة عنيفة بين «عبدالعال» وهيثم الحريري في «النواب»: «هوريك هحاسبك إزاي بعد ما أخلص مدتي»
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