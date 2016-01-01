مشادة عنيفة بين «عبدالعال» وهيثم الحريري في «النواب»: «هوريك هحاسبك إزاي بعد ما أخلص مدتي»



مشادة عنيفة بين «عبدالعال» وهيثم الحريري مشادة عنيفة بين «عبدالعال» وهيثم الحريري

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والنائب هيثم الحريري، الأحد، بسبب بنود مشروع قانون بتعديل قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك فيما يخص تمثيل العمال بمجلس الإدارة.



واعترض «الحريري» على خفض تمثيل العمال في مجلس الإدارة، بعد أن كان 50%، ليصبح في التعديلات 1 أو 2 من أعضاء مجلس الإدارة فقط، وهو ما تسبب في انفعال النائب في كلمته، وتدخل رئيس المجلس، لوقف اتهامات النائب لمجلس الإدارات بـ«الفساد»، قائلًا إنه بدون أدلة، إلا أن «الحريري» استمر في حديثه منفعلاً مما دعا رئيس المجلس للتصويت على مقترح النائب وقوبل بالرفض.



وقال «عبدالعال» مُوجهًا حديثه لـ«الحريري»: «من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة» (في إشارة إلى اتهام النائب لرؤساء الهيئات بالتأثير على التعديلات الجديدة لحماية مصالحهم)، ما دعا «عبدالعال» للرد قائلا: «أنت صاحب مصلحة لأنك شغال في قطاع الأعمال»، وهو ما رد عليه «الحريري» قائلا: «أنا نائب عن الشعب ومفيش على رأسي بطحة ومليش مصلحة».

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وانفعل رئيس البرلمان قائلًا: «مين على رأسه بطحة اتكلم كويس، من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة، ولن أفرط في حقي أبدًا، وقسمًا بالله العظيم لو تلك الكلمات قالها وأنا مش رئيس مجلس لكان حسابه عسير بالقانون»، لافتًا إلى أن ما قاله النائب الحريري «يصل إلى حد ارتكاب الجريمة، بل بالفعل ارتكب جريمتين يعاقب عليهم قانون العقوبات».وأضاف: «سأحتفظ بحقي القانوني حتى أريك كيف ستحاسب على هذة الكلمات في يوم من الأيام.. سأحاسبك حسابًا عسيرًا بعد المجلس، ولن أكون على عبدالعال لو لم أحاسبك».وأضاف عبدالعال: «ليس معنى أن عندي حصانة أني اشتم في الناس، الكلمة بتوصلني بعد انتهاءها بساعة، هذا الكرسي الممتلئ بالأشواك، وفاهم كويس اللي عايز يسجل موقف وينشره على اليوتيوب وغيره، ولكن لازم كل واحد يتحاسب علشان لو متحسبش هيتمادى جدًا».