تنشر بأول مرة.. صور مبهرة تظهر لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون.. شاهد



لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون



تعتبر صورة مقبرة توت عنخ آمون من أكثر الصور المألوفة في جميع أنحاء العالم.



ونشرت صحيفة " ديلي ميل، صورا ملونة رائعة لعالم الآثار هوارد كارتر الذي مع تابوت الفرعون المصري ، لم يسبق رؤيتها حتى الآن.



واوضحت الصحيفة أنه تم التقاط الصور النادرة، من قبل المصور الأثري هاري بورتون في 28 أكتوبر 1925 ، أو بعد ذلك بوقت قصير .

وافادت الصحيفة أن الصورة الصور ذات اللون الابيض والاسود سوداء، لم تظهر جيدا حجم الاكتشاف ، ولم تبين لون الذهب المبهر واللون الأزرق للاحجار الثمينة التي تكسو تابوت توت عنخ امون .وتبرز الصور الملونة التباين بين لون الذهب واللون الأسود الموجود بالتابوت حيث يزيل عالم الآثار بلطف طلاء الراتينج المعطر على تابوت الفرعون المصري الأعمق بمطرقة صغيرة.



