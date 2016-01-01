تعتبر صورة مقبرة توت عنخ آمون من أكثر الصور المألوفة في جميع أنحاء العالم.
ونشرت صحيفة " ديلي ميل، صورا ملونة رائعة لعالم الآثار هوارد كارتر الذي مع تابوت الفرعون المصري ، لم يسبق رؤيتها حتى الآن.
واوضحت الصحيفة أنه تم التقاط الصور النادرة، من قبل المصور الأثري هاري بورتون في 28 أكتوبر 1925 ، أو بعد ذلك بوقت قصير .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تنشر بأول مرة.. صور مبهرة تظهر لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون.. شاهد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق