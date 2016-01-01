تنشر بأول مرة.. صور مبهرة تظهر لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون.. شاهد

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صورة الخبر: لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون
لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون


تعتبر صورة مقبرة توت عنخ آمون من أكثر الصور المألوفة في جميع أنحاء العالم.

ونشرت صحيفة " ديلي ميل، صورا ملونة رائعة لعالم الآثار هوارد كارتر الذي مع تابوت الفرعون المصري ، لم يسبق رؤيتها حتى الآن.

واوضحت الصحيفة أنه تم التقاط الصور النادرة، من قبل المصور الأثري هاري بورتون في 28 أكتوبر 1925 ، أو بعد ذلك بوقت قصير .

وافادت الصحيفة أن الصورة الصور ذات اللون الابيض والاسود سوداء، لم تظهر جيدا حجم الاكتشاف ، ولم تبين لون الذهب المبهر واللون الأزرق للاحجار الثمينة التي تكسو تابوت توت عنخ امون .

وتبرز الصور الملونة التباين بين لون الذهب واللون الأسود الموجود بالتابوت حيث يزيل عالم الآثار بلطف طلاء الراتينج المعطر على تابوت الفرعون المصري الأعمق بمطرقة صغيرة.

صورة الخبر: لحظة اكتشاف تابوت توت عنخ أمون

المصدر: elbalad

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