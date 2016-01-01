وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رسالة إلى فلاحى ومزارعى مصر وذلك عبر برنامج "كلمة ورسالة" التابع للوزارة.
كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والذى أعلن إصابته بفيروس كورونا لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعد اللقاء أنه بصحه جيده وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاء سيادته بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته بالفيروس ، وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد خروجه من العزل المنزلي .. وزير الري يوجه رسالة إلى الفلاحين عن كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق