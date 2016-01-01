بعد خروجه من العزل المنزلي .. وزير الري يوجه رسالة إلى الفلاحين عن كورونا

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صورة الخبر: الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي


وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رسالة إلى فلاحى ومزارعى مصر وذلك عبر برنامج "كلمة ورسالة" التابع للوزارة.

كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والذى أعلن إصابته بفيروس كورونا لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعد اللقاء أنه بصحه جيده وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاء سيادته بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته بالفيروس ، وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي .

كما أعلن تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة ، ووضع نفسه فى الحجر المنزلى لمدة 14يوم وبعد ذلك بدأ مباشرة عمله من مكتبه بمقر الوزارة.

وطالب الدكتور عبد العاطى كافة المصريين باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.

المصدر: elbalad

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