قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك بحثا إحصائيا غير مدقق نشر في مجلة علمية بريطانية عن أن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين غير فعال في علاج مصابي كورونا، ولهذا طالبت منظمة الصحة العالمية برفع استخدامه من البرتوكولات العلاجية، وفي نفس هذا الوقت، قامت وزارة الصحة المصرية بتحليل نتائج إعطاء هذا الدواء على 15 ألف مريض، واكتشفنا أن نتائج هذا العقار جيدة على المرضى، ولذلك لم يتم سحبه من البرتوكولات العلاجية لمصابي كورونا.
وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك شركة عالمية بدأت الحديث عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.
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التعليقات على بشرة خير.. مستشار رئيس الجمهورية يعلن إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر
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