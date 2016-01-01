لو عندك حموضة.. احرص على تواجد هذه الأطعمة فى المنزل



لو عندك حموضة لو عندك حموضة



الارتجاع الحمضي هو حالة صحية شائعة تحدث للكثير من الأشخاص بحرقة في المعدة وحموضة، يُعرف أيضًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي، وتحدث هذه الحالة الصحية لأسباب مختلفة تشمل النظام الغذائي غير اللائق والأطعمة الغنية بالحموض وقلة النوم وما إلى ذلك.



ووفقًا لما ذكره موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق العلاجية البسيطة التى تساعد فى التخلص من الارتجاع المريئي..



- الموز

تناول الموز الناضج لتهدئة الحلق والقلب، ولا تشرب أي مشروب لمدة ساعة واحدة، وسوف تلاحظ هدوء حرقة المعدة وعلاج الحموضة.

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- المأكولات بحريةتشتهر المأكولات البحرية وخاصة الأسماك بعلاج حرقة المعدة، ولها خصائص مضادة للالتهابات مما يقلل من حرقة المعدة والارتجاع بشكل طبيعي.- الخضراواتالخضراوات مثل الجزر والخضروات الخضراء مثل الملفوف والبروكلي جيدة لتقليل ارتجاع الأحماض والظروف الصحية ذات الصلة مثل الحموضة المعوية والحموضة.- السبانخالخضار الورقية الخضراء تهضم بسهولة وتمتص الأحماض في المعدة، ولذلك قم بغلي السبانخ للاستفادة المثلى من هذه الخضار الخضراء في نظامك الغذائي للارتجاع الحمضي.