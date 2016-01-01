لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

آخر الأخبارالصحة والجمال › لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

صورة الخبر: لأصحاب الجيوب الأنفية
لأصحاب الجيوب الأنفية


انسداد الأنف من الأعراض الشائعة للأنفلونزا والسعال والبرد والجيوب الأنفية، ومعه يصبح من الصعب عليك التنفس والبلع.

ويمنع انسداد الأنف من التنفس بشكل صحيح وقد يؤدي التدفق المستمر للمخاط الزائد إلى عدوى بالأنف.

فيما يلي يقدم موقع "boldsky"بعض العلاجات المنزلية لانسداد الأنف

- تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه، وبالتالي تنظيف أنفك.

- قم بتحميص بعض بذور الكمون وأثناء تدخينها ، اربطها بقطعة قماش قطنية، واستنشاق هذا الدخان لعلاج عدوى الأنف والتخلص من انسداد الأنف.

اقرأ ايضًا | لو عندك حموضة.. احرص على تواجد هذه الأطعمة فى المنزل

- ضع قليلا من زهور الأوكالبتوس في الماء المغلي واستنشق البخار، كمايشتهر الأوكالبتوس بخصائصه المضادة للفيروسات ، وبالتالي ، سيزيل أنفك بالإضافة إلى علاج العدوى.
- سحق بعض البصل وشمه، فسوف تخفف رائحة البصل النفاذة المخاط وبالتالي تساعدك على التخلص من انسداد الأنف.

- عدم الاستحمام أثناء السعال والبرد خرافة في الواقع ، يجب أن تستحم في الماء الساخن، وهذا لا يسمح للمخاط بالحشو، فهذا يساعد أيضًا على منع عدوى الأنف.

المصدر: موقع "boldsky"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22473

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager