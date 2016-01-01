لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف



لأصحاب الجيوب الأنفية لأصحاب الجيوب الأنفية



انسداد الأنف من الأعراض الشائعة للأنفلونزا والسعال والبرد والجيوب الأنفية، ومعه يصبح من الصعب عليك التنفس والبلع.



ويمنع انسداد الأنف من التنفس بشكل صحيح وقد يؤدي التدفق المستمر للمخاط الزائد إلى عدوى بالأنف.



فيما يلي يقدم موقع "boldsky"بعض العلاجات المنزلية لانسداد الأنف

قد يعجبك أيضا...

- تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه، وبالتالي تنظيف أنفك.- قم بتحميص بعض بذور الكمون وأثناء تدخينها ، اربطها بقطعة قماش قطنية، واستنشاق هذا الدخان لعلاج عدوى الأنف والتخلص من انسداد الأنف.اقرأ ايضًا | لو عندك حموضة.. احرص على تواجد هذه الأطعمة فى المنزل- ضع قليلا من زهور الأوكالبتوس في الماء المغلي واستنشق البخار، كمايشتهر الأوكالبتوس بخصائصه المضادة للفيروسات ، وبالتالي ، سيزيل أنفك بالإضافة إلى علاج العدوى.- سحق بعض البصل وشمه، فسوف تخفف رائحة البصل النفاذة المخاط وبالتالي تساعدك على التخلص من انسداد الأنف.- عدم الاستحمام أثناء السعال والبرد خرافة في الواقع ، يجب أن تستحم في الماء الساخن، وهذا لا يسمح للمخاط بالحشو، فهذا يساعد أيضًا على منع عدوى الأنف.