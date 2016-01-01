تحلم كل فتاة بعلاج فوري وفعال لكل مشاكل الشعر، خاصة في حالة التساقط والتقصف وصعوبة نموه وإطالته، وبعضهن ينفقن مبالغ طائلة على منتجات العناية بالشعر، لكن يمكنك استبدال تلك المنتجات باستخدام الوصفات الطبيعية في المنزل والتي تحقق مع الاستمرار عليها نتيجة فعالة في علاج مشاكل الشعر.
ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، بوصفة عصير البطاطس الخارقة، فهي غنية بالفيتامينات المختلفة التي يحتاج إليها الشعر حتى ينمو بشكل فعال، ونقدم إليك هذه الوصفة التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده مع إطالة الشعر بشكل ملحوظ.
المكونات:
بيضة
٢ ملعقة عسل ابيض
ماء البطاطس
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على غنية بالفيتامينات.. خلطة خارقة لتنعيم وإطالة الشعر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق