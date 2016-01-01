غنية بالفيتامينات.. خلطة خارقة لتنعيم وإطالة الشعر



خلطة خارقة لتنعيم وإطالة الشعر خلطة خارقة لتنعيم وإطالة الشعر

تحلم كل فتاة بعلاج فوري وفعال لكل مشاكل الشعر، خاصة في حالة التساقط والتقصف وصعوبة نموه وإطالته، وبعضهن ينفقن مبالغ طائلة على منتجات العناية بالشعر، لكن يمكنك استبدال تلك المنتجات باستخدام الوصفات الطبيعية في المنزل والتي تحقق مع الاستمرار عليها نتيجة فعالة في علاج مشاكل الشعر.



ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، بوصفة عصير البطاطس الخارقة، فهي غنية بالفيتامينات المختلفة التي يحتاج إليها الشعر حتى ينمو بشكل فعال، ونقدم إليك هذه الوصفة التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده مع إطالة الشعر بشكل ملحوظ.



المكونات:

بيضة

٢ ملعقة عسل ابيض

ماء البطاطس

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الطريقةقومي أولا بتحضير ماء البطاطس من خلال تقشير ٢ ثمرة بطاطس وتقطيعها ثم اهرسيها في قطعة شاش نظيفة حتى تحصلين على ماء البطاطس الطبيعية.في وعاء اخفقي البيضة وضيفي لها ماء البطاطس مع ملعقتين عسل أبيض.بعد غسل الشعر وتجفيفه قومي بوضع الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بالماسك.لفي شعرك واتركي الخليط لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك مرة أخرى، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا.