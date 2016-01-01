يعد الكنتالوب من أهم الفواكه الصيفية التى تساعد على اتزان حالة الجسم وإمداده بالسوائل الكافية التى تساعد فى الوقاية من الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري والهبوط . عصير الكنتالوب غني بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تشعر الجسم بالشبع وتساعد فى الوقاية من أمراض عديدة أبرزها مشاكل الأمعاء والجهاز الهضمى. نقدم لكم طريقة عمل عصير كنتالوب بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. مقادير عصير كنتالوب 2 كوب قطع كنتالوب عسل نحل حسب الرغبة كوب ماء

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