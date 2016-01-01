لـ السيدات.. 5 خطوات لـ علاج التجاعيد فى المنزل



علاج التجاعيد فى المنزل علاج التجاعيد فى المنزل

تعاني السيدات مع تقدم العمر، ولاسيما بعد سن الثلاثين، من ظهور بعض التجاعيد في البشرة، ويتطلب الأمر العناية بالبشرة بشكل خاص يختلف عن فترة العشرينات.



كما كشف موقع بولد سكاي عن نصائح يجب إتباعها بعد سن الثلاثين للحفاظ على صحة البشرة، تعرف عليها خلال السطور التالية.



غسول البشرة

من أبرز النصائح التي تقدم للسيدات بعد سن الثلاثين، هي استخدام غسول البشرة على حسب نوعها، فهو يعمل على إزالة الشوائب والرسوب بشكل جيد.

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استخدام السيرمتحتاج البشرة مع تقدم العمر، إلى فيتامين ج لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة التصبغات، وتمنع ظهور التجاعيد لاسيما عند منطقة العين.وضع المرطباتالحفاظ على ترطيب البشرة من أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها جميع السيدات ، للحفاظ على نضارة البشرة، فيجب استخدامه مرة في الصباح، ومرة في المساء.واقي الشمسيجب استخدام واقي الشمس باستمرار قبل التعرض للشمس، فهو يحتوي على اكسيد الزنك الذي يكافح تجاعيد البشرة