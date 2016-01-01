تعاني السيدات مع تقدم العمر، ولاسيما بعد سن الثلاثين، من ظهور بعض التجاعيد في البشرة، ويتطلب الأمر العناية بالبشرة بشكل خاص يختلف عن فترة العشرينات.
كما كشف موقع بولد سكاي عن نصائح يجب إتباعها بعد سن الثلاثين للحفاظ على صحة البشرة، تعرف عليها خلال السطور التالية.
غسول البشرة
من أبرز النصائح التي تقدم للسيدات بعد سن الثلاثين، هي استخدام غسول البشرة على حسب نوعها، فهو يعمل على إزالة الشوائب والرسوب بشكل جيد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لـ السيدات.. 5 خطوات لـ علاج التجاعيد فى المنزل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق