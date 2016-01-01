

أحلى من المحلات .. شاهد طريقة عمل الكشرى بالمنزل أحلى من المحلات .. شاهد طريقة عمل الكشرى بالمنزل



هل تبحثين عن طريقة عمل الكشرى ، إليك طريقة سريعه لتحضير الكشرى أحلى من المحلات كالمحترفين وبتكلفة أقل ومذاق أحلى لتجنى نفسك الخوف من تناول الأطعمه من الخارج فى ظل جائجة فيروس كورونا ..



طريقة عمل الكشرى المصرى للشيف إلهام فتحى



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المكوناتالمقادير :- 2 كوب أرز أبيض حبة متوسطة- 1 كوب عدس- 1 كوب مكرونة صغيرة (يفضل ديتاليني)- 1 علبة حمص- 2 بصل أبيض أو بني ، مقطعة إلى حلقات- ¼ كوب زيت- قليل من الملح والفلفل والكمون- 3 أكواب من الماءطريقة عمل الكشرى المصرى بالصور خطوة خطوةيشطف العدس ويتم غليه في الماء و القليل من الكمون ثم يصفى ويغسل بالماء البارد.ويقطع البصل إلى حلقات ويحمر وتغلي المكرونة وتصفيتها ثم تغلى المكرونة ويتم تصفيتهاعلى نار عالية يتم تحضير الحمص الحمص ويصفي ثم يوضع الزبدة وقليل من الملح والفلفل والبابريكا و يحرَك المزيج لمدة دقيقة ويوضع جانبًاقدمي الأرز والعدس في طبق كبير ويزين بالبصل المقلي والصلصة المعدة مسبقا