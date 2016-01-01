السجن في انتظاره.. جريمة عنصرية جديدة لضابط شرطة أمريكي بـ مظاهرات فلويد .. فيديو



مظاهرات فلويد مظاهرات فلويد

يواجه ضابط شرطة جديد في الولايات المتحدة الامريكية تهما تتعلق بالعنصرية تجاه رجل أسود على خلفية الاحتجاجات المشتعلة بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ضابط شرطة في مقاطعة فيرفاكس، يدعى تايلر تيمبرليك، يواجه ثلاث تهم مختلفة بالاعتداء والضرب في حادثة تنطوي على إشهار مسدس وتوقيف رجل أسود.



وقالت السلطات أمس السبت إن لقطات التقطتها كاميرا الجسم التي نشرتها الدائرة تظهر أن الضابط ينتهك استخدام سياسات القوة الجبرية.

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وقال ستيف ديسكانو، محامي كومنولث مقاطعة فيرفاكس، إن تيمبرليك، المخضرم في الشرطة لمدة ثماني سنوات، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 36 شهرًا.وصرح العقيد إدوين سي روسلر جونيور، رئيس شرطة مقاطعة فيرفاكس، بأن الضحية غير المحددة في الفيديو عولجت في مستشفى محلي وأفرج عنها، مضيفًا أنه تواصل شخصيًا مع الضحية ووالدته للتعبير عن اشمئزازه من الإجراءات الجنائية غير المقبولة التي قام بها ضابطه وأكد أنه سيتم تحقيق العدالة.وأعلن روسلر إن تيمبرليك أعفي من واجبه ومن سلطة إنفاذ القانون وفقًا للوائح موظفي مقاطعة فيرفاكس. ووفقًا لروسلر، فقد تم إعفاء جميع الضباط الآخرين في الموقع من العمل انتظارًا لنتائج التحقيقات الجنائية والإدارية.فيما وصف ديسكانو الفيديو بأنه مقلق. وقال:"أريد أن يعرف مجتمعنا أننا نسعى إلى اتهامات تتماشى مع القانون الحالي، ومدعومة بالأدلة التي عرضناها معها".وصدر مقطع الفيديو من قبل رواسلر، الذي قال إن "الفيديو يظهر الضابط تيمبرليك وهو يرتكب "أعمالًا إجرامية، تنتهك يمين منصبنا، ويتجاهل قدسية الحياة البشرية.. الفيديو يقوض ثقة الجمهور بضباط الشرطة، ليس فقط في مقاطعة فيرفاكس، ولكن في جميع أنحاء العالم".وقال روسلر أيضًا إنه بالإضافة إلى التحقيق الجنائي، فقد بدأ تحقيق إداري وسيخضع استخدام الضابط للقوة لمراجعة مستقلة من قبل مدقق شرطة مقاطعة فيرفاكس.blob:https://www.nbcwashington.com/01ba04fe-a4fd-4230-82e5-8fc1dc8b13ee