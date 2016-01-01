فيديوجراف.. هل يرحل ميسي عن برشلونة بعد أزمة عقده الأخيرة؟

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صورة الخبر: ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

يعيش مشجعو نادي برشلونة الإسباني حالة من القلق الشديد، مع اقتراب انتهاء عقد لاعبهم الأسطورة ليونيل ميسي.

عقد ليونيل ميسي ينتهي في 2021، لكن هناك شروط في العقد تمنح اللاعب حق إنهاء العقد من جانب واحد والرحيل عن برشلونة.

من خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على مصير ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وهل يرحل ميسي عن برشلونة، وما الذي تجهزة إدارة برشلونة لإقناعه بالبقاء.

المصدر: elbalad

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