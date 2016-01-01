طريقة عمل فشار باللوز.. فيديو

يعد الفشار من أجمل وألذ التسالي التى يعشقها الكبار والصغار لذا نقدم لكم طريقة عمل فشار باللوز بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة. مقادير فشار باللوز: ذرة فشار عسل ابيض زبدة لوز محمر مفروم سبرنكل ملون طريقة عمل فشار باللوز - ذوبي العسل في الزبدة مع قليل من الماء الدافئ - ضعى خليط العسل على الفشار ثم اضيفي السبرينكلز واللوز ويقدم.

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