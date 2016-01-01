كشف تقرير نشره موقع "إيران انترناشونال" بنسخته الفارسية، أمس السبت، عن الدور الذي تمارسه إيران في نقل أسلحة ومعدات ثقيلة إلى ليبيا بالتنسيق مع تركيا، وذلك في ظل اشتعال الأزمة داخل الأراضي الليبية رغم التزام الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار.
وقال التقرير الذي استعان برأي الخبير الإيراني في مجال الطيران والدفاع، بابك تقوايي، إن إيران تقدم سفنها في خدمة تركيا لإرسال الأخيرة أسلحة ومعدات عسكرية إلى ليبيا.
وأضاف: " الأزمة في ليبيا دخلت مرحلة جديدة منذ أكثر من ست سنوات، وذلك بعدما ظهر دور خفي لإيران في نقل الأسلحة إلى ليبيا في خضم مساعدة طهران لأنقرة في هذا الصدد".
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التعليقات على فضيحة دولية.. تقرير يكشف دور إيران في نقل السلاح إلى ليبيا بمساعدة تركيا
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