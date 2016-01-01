ننشر تفاصيل استعدادات تعليم الجيزة لـ امتحانات الثانوية العامة 2020



مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

عقد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا تحضيريا لمناقشة استعدادات امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية 2020.



حضر هذا الاجتماع كل من والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة وكيل الوزارة للتأمين الصحي، والعقيد محمد عبد الهادى المستشار العسكرى للجيزة، وذلك بمقر مديرية التأمين الصحي بالجيزة.



وقد تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة الاستعدادات النهائية وآلية سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي كاجتماع تحضيرى للتجهيز لاجتماع الثلاثاء القادم المقرر عقده مع معالى اللواء محافظ الجيزة.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن هذا الاجتماع يأتي لضمان سير الامتحانات على الوجه الأكمل فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين داخل اللجان، وتوفير مناخ صحى سليم لجميع الطلبة والمراقبين.كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعداد جميع الإدارات التعليمية لاستقبال طلاب اختبارات الثانويه العامة والفنية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان وعددها ١٩٤ لجنة أصلية و٣٧ لجنة احتياطى وفق ما ورد الينا من تعليمات وزارة التربية والتعليم وتضم كل لجنة عدد ١٤ ديسك فى كل لجنة.كما تم تجهيز الاستراحات وعددها ٥٥ استراحة على مستوى محافظة الجيزة بكافة التجهيزات والتعقيم الدورى مع تخصيص عدد ٢ عمال لكل استراحة.كما أشار مدير تعليم الجيزة إلى أنه تم تجهيز عدد ٨٠ قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينيةالثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاءالخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولىالاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكاالخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفةالثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخالاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافياالثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنيةالاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفسالثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية