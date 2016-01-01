قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس إنه مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بجامعة القناة تستعد كلية التربية لاستقبال ١٠٢٨ داخل ٨ مدرجات لـ١٩ شعبة.
وفي إطار استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، تفقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقة الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية، نموذج للجان بكلية التربية بتطبيق مسافات التباعد ٢ متر من جميع الاتجاهات وسط إجراءات احترازية مشددة من التعقييم والتهوية.
وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ضرورة تواجد رؤساء لجان المراقبة والمشرفين والمراقبين والملاحظين قبل بدء الامتحان بنصف ساعه مع التشديد علي الطلاب بعدم اصطحاب أي مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل اللجان الامتحانية.
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التعليقات على بحملات التعقيم والتطهير.. جامعة القناة تواصل استعدادها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى
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