وزير التعليم العالي يصدر قرارات تعيين جديدة بجامعة عين شمس



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

أصدر الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين السيدة ذكاء علوي فرج الدالي مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لمدة عام.



وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر قرارًا بتعيين السيد أحمد حسين نور الدين الشابورى مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لمدة عام.



كما أصدر الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، أمرًا إداريًا بقيام الدكتور طارق محمد يوسف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب بجامعة عين شمس بعمل مدير مستشفى الدمرداش للباطنة، وذلك اعتبارًا من ٣١ من مايو ٢٠٢٠ ولمدة عام.

