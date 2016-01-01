جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم الذاتي داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية



جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم الذاتي جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم الذاتي

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة قامت بتوزيع وتشغيل بوابات التعقيم الذاتي الالكترونية الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية وتوزيع 60 بوابة تعقيم ذاتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم .





وتم نشر البوابات حسب نشاط كل مكان بما يتناسب مع اعداد المترددين كما تم توزيع وتشغيل بوابات التعقيم التي تسلمتها الجامعة من وزارة التعليم العالي لتطبيق خطة الاجراءات الاحترازية في اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد K(COVID-19) .



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كما يأتى ذلك التزامًا بتطبيق جميع بروتوكولات مكافحة العدوى الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب و الأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية لتقليل خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.