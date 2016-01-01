جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم الذاتي داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة قامت بتوزيع وتشغيل بوابات التعقيم الذاتي الالكترونية الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية وتوزيع 60 بوابة تعقيم ذاتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم .
وتم نشر البوابات حسب نشاط كل مكان بما يتناسب مع اعداد المترددين كما تم توزيع وتشغيل بوابات التعقيم التي تسلمتها الجامعة من وزارة التعليم العالي لتطبيق خطة الاجراءات الاحترازية في اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد K(COVID-19) .
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