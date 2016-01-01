إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيا في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، بخصوص إجراءات امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها لهذا العام الاستثنائي الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة جميع التصريحات والقرارات التي سيعلنها وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة اليوم في هذا المؤتمر، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك بعد بدء المؤتمر الصحفي.
وللدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمتابعة قرارات وزير التربية والتعليم اليوم اضغط هنا
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