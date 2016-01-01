إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيا في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، بخصوص إجراءات امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها لهذا العام الاستثنائي الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.



ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة جميع التصريحات والقرارات التي سيعلنها وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة اليوم في هذا المؤتمر، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك بعد بدء المؤتمر الصحفي.



وللدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمتابعة قرارات وزير التربية والتعليم اليوم اضغط هنا

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كما سيتم إذاعة فعاليات المؤتمر الصحفي في بث مباشر على جميع القنوات المصرية.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم اليوم عرض فيلم يقدم محاكاة كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من أول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب، لافتا إلى أن هذا الفيلم سيذاع أول الأسبوع القادم يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير.