لو اتصبت بكورونا.. تعرف على خطوات العزل المنزلي بطريقة صحيحة

أعلنت الصفحة الرسمية لإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط، في بيان صادر عنها، قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل، حيث إن هناك سلسلة من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض.
وجاء في البيان، أن القواعد العامة لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل هي:
- مراعاة تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة، مع ارتداء قفازات وتنظيف مقابض الأبواب والتليفون الأرضي وتطهير الطاولات والكمبيوتر وتنظيف جميع الأسطح، خاصة الحمام المشترك.
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