لو اتصبت بكورونا.. تعرف على خطوات العزل المنزلي بطريقة صحيحة

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خطوات العزل المنزلي

أعلنت الصفحة الرسمية لإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط، في بيان صادر عنها، قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل، حيث إن هناك سلسلة من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض.

وجاء في البيان، أن القواعد العامة لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل هي:

- مراعاة تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة، مع ارتداء قفازات وتنظيف مقابض الأبواب والتليفون الأرضي وتطهير الطاولات والكمبيوتر وتنظيف جميع الأسطح، خاصة الحمام المشترك.

- غسل اليدين لمدة 20 ثانية وفركها بالكحول 70% وتجنب ملامسة الأنف والعين والفم، والبقاء بالغرفة طوال فترة العزل.

- الحفاظ دوما على مسافة عند الحديث مع الأشخاص، وارتداء الكمامة عند التعامل مع أي شخص، ومنع الزيارات أثناء فترة العزل، وتجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو إفرازاته.

وأوضح البيان أنه على المواطن الذى يقضى فترة العزل داخل المنزل اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التى تقرها وزارة الصحة لحين انتهاء فترة العزل والمرور من الأزمة بسلام.

المصدر: elbalad

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